İl dışı tayin ve yaz tatili mazeret tayini ile ilgili yardm

Merhaba herkese hayırlı akşamlar.kadrolu bir öğretmenim.şanlıurfa ilinin bir ilçesinden,memleketim olan mardin ilinin bir ilçesine il dışı tayin istedim ve geldi,yani annemin yaşadığı ilçe kontenjan açmadığı için mardinin farklı bir ilçesine il dışı tayinim çıktı.kararnamaler gelmiş ancak ben daha ilişiğimi kesmedim.yeni görev yerim olan mardinde göreve başlarsam annemin yaşadığı ilçeye gitmek için 3 sene daha beklemem gerekiyor.zaten 3 artı 1 den dolayı 4 senedir şanlıurfanın bir ilçesinin uzak bir köyünde görev yapıyordum.şimdide il dışı tayinlerde sosyal bilgiler branşından yeterince kontenjan açılmadığı için-hatta mardin ilinin yalnızca 2 ilçesi açtı diğer ilçeler hiç açmadı-mecburen mardinin farklı bir ilçesinin köyünü yazmak zorunda kaldım ve geldi.sormak istediğim sorular şunlardır bilgisi olan varsa cevaplarsa sevinirim.bu konuda net bilgi sahibi değilim.

1-annem tek yaşıyor.babam vefat etmiş.yanında da kardeşlerim yok.ve annemin hastalıkları var.ben hastaneden başkasının güç ve yardımı olmadan hayatını devam ettiremez raporu alırsam.ilişiğimi şanlıurfadan kesip mardin de göreve başlayıp,bu rapora istinaden mardindeki yeni okulumdan mazeret başvurusu yapabilir miyim hemen.okul müdürümüz yapamazsın dedi.belli bir süre geçmesi gerekir 6 ay veya 1 sene dedi,öyle biliyorum dedi.

bilgisi olan varsa ve cevaplarsa sevinirim