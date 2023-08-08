Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ağustos 2023 21:11
İl dışı tayin ve yaz tatili mazeret tayini ile ilgili yardm

Merhaba herkese hayırlı akşamlar.kadrolu bir öğretmenim.şanlıurfa ilinin bir ilçesinden,memleketim olan mardin ilinin bir ilçesine il dışı tayin istedim ve geldi,yani annemin yaşadığı ilçe kontenjan açmadığı için mardinin farklı bir ilçesine il dışı tayinim çıktı.kararnamaler gelmiş ancak ben daha ilişiğimi kesmedim.yeni görev yerim olan mardinde göreve başlarsam annemin yaşadığı ilçeye gitmek için 3 sene daha beklemem gerekiyor.zaten 3 artı 1 den dolayı 4 senedir şanlıurfanın bir ilçesinin uzak bir köyünde görev yapıyordum.şimdide il dışı tayinlerde sosyal bilgiler branşından yeterince kontenjan açılmadığı için-hatta mardin ilinin yalnızca 2 ilçesi açtı diğer ilçeler hiç açmadı-mecburen mardinin farklı bir ilçesinin köyünü yazmak zorunda kaldım ve geldi.sormak istediğim sorular şunlardır bilgisi olan varsa cevaplarsa sevinirim.bu konuda net bilgi sahibi değilim.

1-annem tek yaşıyor.babam vefat etmiş.yanında da kardeşlerim yok.ve annemin hastalıkları var.ben hastaneden başkasının güç ve yardımı olmadan hayatını devam ettiremez raporu alırsam.ilişiğimi şanlıurfadan kesip mardin de göreve başlayıp,bu rapora istinaden mardindeki yeni okulumdan mazeret başvurusu yapabilir miyim hemen.okul müdürümüz yapamazsın dedi.belli bir süre geçmesi gerekir 6 ay veya 1 sene dedi,öyle biliyorum dedi.

bilgisi olan varsa ve cevaplarsa sevinirim


difficulties
Aday Memur
08 Ağustos 2023 21:15

raporunuzu alırsanız mazaretiniz oluşmuş olur ve mazerete tayini yapabilirsiniz. kılavuz bu şekilde diye biliyorum.


hakikatı arayan
Aday Memur
08 Ağustos 2023 21:58

teşekkür ederim.Allah razı olsun


hakikatı arayan
Aday Memur
09 Ağustos 2023 00:27

sayın hocam şu başlıktaki yazıya bakabilir misiniz.sanki buna göre yapamam diyenler var. --İl içi isteğe bağlı sonrası İl içi mazeret başvurusu--

difficulties, Dün

raporunuzu alırsanız mazaretiniz oluşmuş olur ve mazerete tayini yapabilirsiniz. kılavuz bu şekilde diye biliyorum.


difficulties
Aday Memur
09 Ağustos 2023 10:37

17.

2023 yılı yer değiştirme döneminde il içinde veya iller arası yer değiştiren öğretmenler, sonradan mazereti oluşanlar hariç ayrıldıkları il veya ilçeye mazeret durumuna bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

Yeni rapor alacaksınız. Sonradan mazeretiniz oluşmuş oluyor. Dolayısı ile maddeye göre istersiniz. Olmazsa dava açarsınız.

hakikatı arayan, 10 saat önce

sayın hocam şu başlıktaki yazıya bakabilir misiniz.sanki buna göre yapamam diyenler var. --İl içi isteğe bağlı sonrası İl içi mazeret başvurusu--


difficulties
Aday Memur
09 Ağustos 2023 10:40

Mazeret atamasında temel nokta mazeretin oluşması. Sizin de mazeretiniz oluşmuş olacak. Kaldı ki il dışından gelip aile özrü ile yeniden atama isteyenlerde oluyor. Sizinde sağlık özrü. Farkı yok. Bakanlığa sorun isterseniz.

difficulties, 18 dk. önce

17.

2023 yılı yer değiştirme döneminde il içinde veya iller arası yer değiştiren öğretmenler, sonradan mazereti oluşanlar hariç ayrıldıkları il veya ilçeye mazeret durumuna bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

Yeni rapor alacaksınız. Sonradan mazeretiniz oluşmuş oluyor. Dolayısı ile maddeye göre istersiniz. Olmazsa dava açarsınız.

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