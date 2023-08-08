Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


08 Ağustos 2023 21:34
Toplu Sözleşme Sonrasının İyi Olacağına İnanan Var mı?
Bu toplu sözleşme sonrasi, bugünden daha iyi bir mali durumda olacağına inanan var mı? Var ise makul bir öngörüsü var mıdır? Teşekkür ederim.

Demirleblebi0
Aday Memur
08 Ağustos 2023 21:57

Türkiye kronik enflasyon sarmalına girdi. Aldığımız maaşlara sevinemiyoruz. Toplu veya topsuz hiçbir sözleşme bunu değiştirmeyecek. Keşke 5000 TL maaş alsam da kira 1000 TL olsa, etin kilosu 50 TL olsa, ev 80.000, araba 40.000 TL olsa. Desem ki maaşın 100.000 TL olacak. Bu maaşa kaç gün sevineceksin acaba.


10.Köyün Yolcusu
Aday Memur
08 Ağustos 2023 22:09
Cevabıni sen ver, sorduğun sorunun. Kısaca iyi olmayak mi cevabı benim sorumun...
Demirleblebi0, 58 dk. önce

Türkiye kronik enflasyon sarmalına girdi. Aldığımız maaşlara sevinemiyoruz. Toplu veya topsuz hiçbir sözleşme bunu değiştirmeyecek. Keşke 5000 TL maaş alsam da kira 1000 TL olsa, etin kilosu 50 TL olsa, ev 80.000, araba 40.000 TL olsa. Desem ki maaşın 100.000 TL olacak. Bu maaşa kaç gün sevineceksin acaba.


yellow2578
Memur
08 Ağustos 2023 22:16
Bugüne kadar olmadı bundan sonrada olmaz

2ven
Aday Memur
08 Ağustos 2023 22:32

Tüik enflayonu + 2 buçuk yeter ya

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