Toplu Sözleşme Sonrasının İyi Olacağına İnanan Var mı?

Bu toplu sözleşme sonrasi, bugünden daha iyi bir mali durumda olacağına inanan var mı? Var ise makul bir öngörüsü var mıdır? Teşekkür ederim.

Bu toplu sözleşme sonrasi, bugünden daha iyi bir mali durumda olacağına inanan var mı? Var ise makul bir öngörüsü var mıdır? Teşekkür ederim.