Atanır atanmaz ailemin yanına tayin isteyebilir miyim?

Merhaba, biliyorum bu konuyu açmak için belki erken çünkü daha 2024 Ocak'a kadar atama olması beklenmiyor ama ben yine de bu aralar kafamı kurcalayan konular hakkında sizden görüş almak istiyorum. Ben Temmuz ayında lisans psikoloji bölümünden mezun oldum. 2022 EKPSS'ye lisans düzeyinde girmiştim ve şu anda psikoloji branş bazında 8. sıradayım. Önceki atamalara baktığımda hep minimum 20 psikolog alımı olmuş. Yani atanma ihtimalim var.

Ancak benim kafama takılan bazı olasılıklar var. Ben Adana'da ailemle birlikte yaşıyorum ve yüzde 85 bedensel engelim var. Raporumda ağır engelli yazıyor. Ailemle birlikte yaşamam gerekiyor. Ancak ya Adana'da psikolog kadrosu açılmazsa? Ailemle birlikte başka şehre gitmek maddi açıdan bizi zorlayabilir, burada evimiz var iyi kötü. Daha önce, atanıldığında bir defaya mahsus yaşadığın şehre tayin isteme hakkı olduğuna dair yazılar okumuştum ama orada da biraz kurumun insafına kalıyor galiba. Bir de ben unvan ile atanacağım için tayin olmam daha zor olabilir diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz, ne yapmalıyım sizce? Şu anki düşüncelerimin belli ölçüde kuruntu ve varsayım olduğunun farkındayım ama yine ister istemez düşünüyorum.