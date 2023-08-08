Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


08 Ağustos 2023 23:53
ÖN SEÇİM

Okul müdürleri ön seçim ile belirlenmeli

Liseler de görev almak isteyen müdür adayları bulundukları ilde ki lisede çalışan öğretmenlere müdür oldukları zaman yapacaklarını anlatmalilar

Ortaokul ve ilkokulda müdür olmak isteyenler yukar da belirttiğim gibi projeleri ile kendilerini tanitmakilar

Seçim sandığı gelmeli

Lisede çalışan öğretmenler ön seçim ile lise müdür adaylarını

Ortaokul ve ilkokul da çalışan öğretmenler müdür adaylarını ön seçim ile belirlemeli

Böylece bir ilde ki müdür adayları ön seçim ile belirlenmeli

Daha sonra il mebler ve bakanlık okul müdürleri için duyuruya çıkmalı

Ön secim kazananlar murcatlarini yapmalılar

Bu muracatlar da hizmet puanı yüksek lisans uzmanlık gibi kriterlere göre atama yapilmali

Ataması yapılan okul müdürü

Çalışacağı müdür yardimcilarini 5 yıllığına kendisi seçmeli

Okulun ve müdürün başarısını MEB takip etmeli

5 yılını dolduran müdür devam etmek istiyor ise

5 yıl sonra tekrar onsecime girmeli yoksa öğretmenliğe dönmeli

Birinci 5 yılda ki okulunda vaat ettiği başarı ve başarısızlık MEB tarafından raporlastirikmali

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