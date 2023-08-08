Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


08 Ağustos 2023 23:57
Erzurum Karaçoban

Merhabalar arkadaşlar Erzurum Karaçoban hakkında bilgisi olan var mı ? Hiç bir yerde bilgi bulamadım. Lojman çalışma şartları Erzurum merkeze yol durumu Hk vs.


ottoman2022
Aday Memur
09 Ağustos 2023 00:03
Ziyaret amaçlı gitmiştim. Olay yok denecek kadar az ama geri kalan tüm imkanları çok sıkıntılı.
Toplam 1 mesaj

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