Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Ağustos 2023 00:13
Hizmet gereği

hizmet gereği olan biri neden 3 yıl tayin yazamıyor. ayrıldığı aynı komisyon harici? bu personel komisyon içi veya dışı bakanlık tarafından görevlendirilebiliyor fakat tayin hakkı verilmiyor. burdaki maksat nedir ?


E.Kayı Han
Editor
09 Ağustos 2023 10:20

Hizmet gereği genel olarak sürgün manasına geldiği için gittiği yerde kalsın da biraz zorluk çeksin diye düşünüyorlar.

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