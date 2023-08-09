Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Ağustos 2023 00:13
hizmet

hizmet gereği olan biri neden 3 yıl tayin yazamıyor. ayrıldığı aynı komisyon harici? bu personel komisyon içi veya dışı bakanlık tarafından görevlendirilebiliyor fakat tayin hakkı verilmiyor. burdaki maksat nedir ?

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