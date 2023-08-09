Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Ağustos 2023 00:33
kapalı cezaevinden açık ceza evine naklen geçiş

merhaba arkadaşlar kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna geçişte komisyona naklen atama dilekçe örneği elinde olan var mı çat pat yazarım ama orjinal metin hakkında malumatı olup yardımcı olacak biri var mı ?

Çok Yazılan Konular

Yeni açılacak cezaevleriGeçinmek ya da Geçinememek işte bütün mesele bu...Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiSilah ruhsatı hakkında soruDeneyimli personel alımıDeprem bölgesine harcırahAdalet bakanlığı personeli iş bırakma eylemi yapmalıdır Ek ödemeDeprem bölgesi fazla mesai hk.İlave 1 derece hakkında

Sözlük

tek cümlede yalnızlık 2 amerikalı aynasız 1 otobüste pet şişeye hacet gidermek 2 Halka Arz 2 bağımlılık 2 tarhana 3 gluten 1 şu anda dinlenen türkü 1 güne bir söz bırak 2 Sessiz istila 1

Son Haberler

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Tebliğ YayımlandıİDDK: Mesleğini serbest olarak icra eden profesör ve doçentlere idari görev verilemez9 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları1 Dakikada Kasko Teklifi Alın!'Arazi benim' dedi, mahallenin yolunu kapattı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.