Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Ağustos 2023 00:39
Kamu dışı ase
Merhabalar ben kamu dışı ase olarak çalışırken haksız fesih üzerine işten çıkarıldım. İş mahkesinde dava açtım ve kazandım fakat iş mahkemesi müdürlüğe 2 secenekli cevap gönderiyor ya işe iade ya tazminat diye müdürlük beni tam o dönem kadro geldği için işe alamadı cünkü benim yerimde calısan ase kadrolu oldu. Bu sefer idari mahkemeye dava açtık hem yd hemde görevim askıda kaldı kadroya hak kazandım diye. Fakat idari mahkemesi bana görevsizlik kararı verdi. Biz bunun için istinafa cıktık cevap bekliyoruz ama benim durumda bir görüş bildirecek bilgisi olan arkadaslarım var mı acaba ? İstinaf bu kararı kaldırabilir mi ?

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