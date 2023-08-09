Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


09 Ağustos 2023 01:39
Bölge idare mahkemesi

Asaletim dmk 56 gereği tasdik olmadığı için ilk dereceyi kaybettim. Sebep kınama cezam ve disiplin soruşturması geçiripte ceza almadığım birkaç fiil. Kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz kınama cezası asalet tasdikine engel olmadığı için. Mahkeme gerekçesi ise kınama cezamdaki fiiller ve soruşturma geçiripte idarenin bana ceza vermediği birkaç fiil. Bölge idare de yd şansım var mıdır. Soruşturmadan ceza almayıpta birşeylerden sorumlu tutulan bir ben varımdır heralde. Kınama cezam ise iş arkadaşlarımla yaşanan sürtüşmeler. Yd ye ne diyorsunuz.

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