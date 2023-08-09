Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Ağustos 2023 01:42
2023 Yaz Döneminde İl Dışı Yaptıktan Sonra Aile Birliği Mazereti Ataması Başvurusu Hk.

Eşim Gaziantep Şahinbey' e sözleşmeli atandı. Ben bu yaz döneminde İl dışı ile Şehitkamil ilçesine atandım. İl İçi Aile Birliği başvurusu yapmama izin vermiyor MEBBİS. "Yaz dönemi atamanız olması nedeniyle başvuru hakkınız yoktur.!" uyarısı çıkıyor. Benzer sorun yaşayan/çözen oldu mu acaba? İlgili kılavuz ve yönetmeliklere göre herhangi bir sıkıntı olmaması lazım ama sabahtan beri deniyoruz, yapamıyoruz başvuruyu. İlçe ve İl MEM de emin değil, net bir cevap alamadım.

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