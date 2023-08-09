KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


09 Ağustos 2023 07:53
Yedek subaylık yaparken atanmak

Herkese merhaba Veteriner hekimim tecili bozdurdum muhtemelen yedek subaylık çıkacak ve yedek subaylık 12 ay olduğu için askerdeyken atanırsam sıkıntı olur mu?

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