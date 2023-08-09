Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Ağustos 2023 10:11
Eş durumu ataması belgeler ve sigorta gün problemi

Merhabalar benim eşim öğretmen ve yanıma atanmak istiyor bir kaç sorum var yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

1. Benim sigorta başlangıcım 18 temmuz fakat dökümde 1 ay önceden geldiği için 360 gün gözükmüyor problem yaratır mı?

2. Özel sektörde çalışıyorum görev yeri belgesinin bir formatı var mı yoksa çalıştığıma dair bir belge yeterli mi?

3. İş yerinin faaliyette olduğunu gösterir belge bazı yerlerde ticaret odasından alınacak yazıyor bu doğru mu?

Şimdiden çok teşekkür ederim.


gökhan0202
Aday Memur
09 Ağustos 2023 10:19
Sigorta dökümünde 360 gün doldurulması şart hocam ilk ve en çok dikkat edecekleri nokta burasıdır

ahmttt9
Aday Memur
09 Ağustos 2023 10:41

zaten doldurmuş durumdayım fakat sigorta 1 ay geç yansıyor

gökhan0202, 36 dk. önce
Sigorta dökümünde 360 gün doldurulması şart hocam ilk ve en çok dikkat edecekleri nokta burasıdır
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kiracılara Allah yardım etsinİl içi isteğe bağlı sonrası İl içi mazeret başvurusuEş durumu ekranı açıldı mı?1 aydır tatildeyim, hiçbir şey anlamadım demiştim, bizim ingilizceci öyle bir şey söyledi ki..Milli eğitimde Becayiş Geri Gelmeli ! Hemen ! Derhal !Emeklilik ikramiyesi kaç günde yatar?2.il dışıÖğretmenler Hazır mıyız ! Benzine 3, Dizele 4 Lira Zam DAHA !MEB, deprem mazeretini neden kaldırdı? Öğretmenler Açıklama BekliyorYeni Başlayan Öğretmene tavsiyeler

Sözlük

koltuk örtüsü 2 Kriyojenik Beden Dondurma 1 şampuan 12 Sözlük yazarlarına bazen saçmalama izni verilmesi talebi 1 Atrofik Gastrit 16 acıtıcı gerçekler 1 köpekbalığı 2 yürüyen ego 5 menşei 1 uçak kazaları 1

Son Haberler

'Bakan Koca'nın açıklamaları tekliflerimizin haklılığını ortaya koymuştur'Borsa güne yükselişle başladıAltının gram fiyatı 1.677 lira seviyesinden işlem görüyorEskişehir'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandıBrent petrolün varil fiyatı 86,05 dolar

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.