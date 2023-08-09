Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ağustos 2023 10:51
işçi zam sözleşmesinde Pazarlığa dahi çıkmayan hükumet
adamlar ne istediyse hükumet 1 lira dahi pazarlık yapmadan direkt onu verdi. hem de deprem döneminde. memura gelince komik rakamlar teklif edecektir. ellerinden gelse memurdan alıp işçiye verecekler. sınavsız ve torpilli işçilere yapılan bonkörlük zoruma gidiyor birader

asillord
Genel Müdür
09 Ağustos 2023 11:39

Evet işçi sendikası falan almadı. Hükumet altın tepside sundu.


mhmtfatih
Memur
09 Ağustos 2023 12:01
Ocak enflasyon farkı işçilere göre yüksek çıkacak onun için yüksek bir rakam olmasada memur işçi makasını kapatacak bir fırsat var bu toplu sözleşmede iyi değerlendirmek gerek çünkü saçma sapan taşeronda ki adam sırtını devlete yasladı ayda 30 bin de alıyor oh ne güzel hayat böyle ücret adaleti mi olur.
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