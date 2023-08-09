işçi zam sözleşmesinde Pazarlığa dahi çıkmayan hükumet

adamlar ne istediyse hükumet 1 lira dahi pazarlık yapmadan direkt onu verdi. hem de deprem döneminde. memura gelince komik rakamlar teklif edecektir. ellerinden gelse memurdan alıp işçiye verecekler. sınavsız ve torpilli işçilere yapılan bonkörlük zoruma gidiyor birader

adamlar ne istediyse hükumet 1 lira dahi pazarlık yapmadan direkt onu verdi. hem de deprem döneminde. memura gelince komik rakamlar teklif edecektir. ellerinden gelse memurdan alıp işçiye verecekler. sınavsız ve torpilli işçilere yapılan bonkörlük zoruma gidiyor birader