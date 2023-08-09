Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Kapalı
09 Ağustos 2023 10:54
Aile birliği mazereti(!)

Bakanlığın asla ve asla umrunda değiliz. Çocuğun varmış. Yalnızmışsın. Hamileymişsin. Hiç. Telefona bakmazlar evraklarını hiç ederler. Şikayetine dönüş yapmazlar. Sözde asker polisler için protokol vardı hemen sonuçlarınırdı tayinler dimi. 22 haziranda EKSİKSİZ verdiğim evraklarıma 27 temmuzda yeni evrak istediklerine dair yanıt verdiler. Niye 14.03.22 tarihinde de aynı evrakları bakanlığa gönderdiğimde 3 gün içinde tayinim olmuştuda bu sene yeni evrak mı eklendi. Aynı nüfus kayıt örneği aynı dilekçe aynı görev belgesi. Red geldikten sonra 02.08.23 tarihinde tekrar evrak hazırladım ve yolladım. Dün il sağlığa sorduğumda daha imzada bakanlığa göndermedik dediler. Şaka gibi dimi. Bakanlık zaten eline geçen evrağı 1 ayda neticelendiriyor. İl sağlıkta 1 hafta koymuş üstüne. Karnımda 7 aylık bebemle ben ne yapayım şimdi. Hiçbirine hakkımı helal etmiyorum. O telefonları açmayan ebe hemşire atama birimindeki vicdansızlara, bizi bu hale getiren bakana hiçbirine helal etmiyorum. Benden daha zor durumda olanlar illaki vardır. Bu böyle devam edecek daha da zor durumda olanlar katlanarak artacak çünkü sesimizi duyurabildiğimiz tek bir yer YOK.

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