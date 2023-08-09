KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


09 Ağustos 2023 11:32
KPSS/YDS - EEM

Arkadaşlar selamlar. Halihazırda özel sektörde çalışan 25 yaşında bir eem yim. 87.50 YDS notum var ve önümüzdeki sene KPSS ye girmeyi düşünüyorum. Özellikle YDS puanı isteyen hangi kurumları önerirsiniz? Benim aklımda botaş veya tpao var. Botaşın yds istediğini biliyorum fakat tpao yu bilmiyorum. Önerilere açığım. (DHMİ hariç çünkü o kadar yüksek kpss alacağımı sanmıyorum :) ) Şimdiden teşekkürler.

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