Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Ağustos 2023 11:42
Güvenlik soruşturması

Arkadaş memur alımlarında güvenlik soruşturmasından elenme durumunda diğer memuriyetlerede başvurduğumuzda elendigimizden dolayı tekrar elenir miyiz? Yani güvenlik soruşturması bir kez mi yapılmaktadır.


Alemdarali
Daire Başkanı
09 Ağustos 2023 13:21
Elendiginden dolayı değil ama yine güvenlik soruşturması yapılır ve yine aynı sonuc olur doğal olarak kardeşim
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