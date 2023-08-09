Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Ağustos 2023 11:53
Deprem bölgesine olup il dışı çıkmamış öğretmenler

Malatya'da ingilizce branşında görev yapıyorum. Depremde ev ağır hasar gördü. Nisan döneminde konteynerde kalıp okul kapanınca memlekete geldik. İl dışı tayininde her yer çok yüksek puanla kapattı. 1oo puanla da bir yer olmadı...Depremden beri eşyamız bir yerde biz bir yerde bekliyoruz. Psikolojik olarak çok yorulduk.

Benzer durumda olan hocalarım sizce bir 2. il dışı gelir mi yoksa ev bulmaya çalışıp yolumuza mı bakalım?


mhmet22
Aday Memur
09 Ağustos 2023 12:49

Hocam siz alışmışsınız şimdi oraya yeni gelenler orada yapamaz


Depremzede antakya
Aday Memur
09 Ağustos 2023 13:16

İnsanların bu durumuyla alay etmeyin siz gidin o zaman sizde alışırsıniz i

mhmet22, 1 saat önce

Hocam siz alışmışsınız şimdi oraya yeni gelenler orada yapamaz


Depremzede antakya
Aday Memur
09 Ağustos 2023 13:18

Depremzedelere ayrı il dışı açılmadığı sürece adalet sağlanmaz.zor durumdaki insanlarla bütün Türkiy


Depremzede antakya
Aday Memur
09 Ağustos 2023 13:21

Evini kaybeden enkazdan kalan öğretmenler il dışı tayininde bütün Türkiyeyle yarıştı meb bu haksızlıktan depremzedeler özellikle 4 il iki ilçeye ayrıca il dışı tayin hakkı vererek adaleti saglar

Depremzede antakya, 37 dk. önce

Depremzedelere ayrı il dışı açılmadığı sürece adalet sağlanmaz.zor durumdaki insanlarla bütün Türkiy


mhmet22
Aday Memur
09 Ağustos 2023 13:21

Oralarda vatan toprağı. Oraların da hizmete ihtiyacı var

Depremzede antakya, 39 dk. önce

İnsanların bu durumuyla alay etmeyin siz gidin o zaman sizde alışırsıniz i


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
09 Ağustos 2023 13:43

İngilizcecinin bile tayini çıkmaz olmuşsa sistem bitmiş.

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