Deprem bölgesine olup il dışı çıkmamış öğretmenler

Malatya'da ingilizce branşında görev yapıyorum. Depremde ev ağır hasar gördü. Nisan döneminde konteynerde kalıp okul kapanınca memlekete geldik. İl dışı tayininde her yer çok yüksek puanla kapattı. 1oo puanla da bir yer olmadı...Depremden beri eşyamız bir yerde biz bir yerde bekliyoruz. Psikolojik olarak çok yorulduk.

Benzer durumda olan hocalarım sizce bir 2. il dışı gelir mi yoksa ev bulmaya çalışıp yolumuza mı bakalım?