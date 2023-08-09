KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


09 Ağustos 2023 12:05
Acil bilgi lütfen
4 yıllık işletme mezunuyum. 2024 kpss b grubuna giricem. 4431 den atanabiliyor muyum b grubunda. Atanılıyosa hangi puan türünden oluyo. Ve istanbul için kaç puan almam gerekli

Mirza10
Aday Memur
09 Ağustos 2023 13:04

4431 kodu ile b grubundan 2024 p3 puan türüyle 84+ puanla istanbula atanabılırsınız.

puan yıllara göre (alım sayısına bağlı olarak) değişiklik gösterir.


Cem keklik
09 Ağustos 2023 13:10
Çok teşekkürler
Mirza10, 51 dk. önce

4431 kodu ile b grubundan 2024 p3 puan türüyle 84+ puanla istanbula atanabılırsınız.

puan yıllara göre (alım sayısına bağlı olarak) değişiklik gösterir.


Cem keklik
09 Ağustos 2023 13:22
Peki 4431 sadece merkezi atamayla mı atanıyo
Mirza10, 51 dk. önce

4431 kodu ile b grubundan 2024 p3 puan türüyle 84+ puanla istanbula atanabılırsınız.

puan yıllara göre (alım sayısına bağlı olarak) değişiklik gösterir.

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