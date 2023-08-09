Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Ağustos 2023 12:08
Başlığım neden kapandı?

Ev sahiplerinin mağduriyeti konusundaki başlığım kapanmış, alt tarafta kiracılarla ilgili başlık kapanmıyor, sürekli benim başlıklarım kapanıyor, içerisinde yanlış bir vardıysa o yorumu sildeydiniz, 100 küsür yorum vardı içinde, gerekçesiz neden kapandı?


Gokhanınn
Memur
09 Ağustos 2023 12:09

Şimdi forumla ilgili değil diye bu da kapanır hocam :)

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