KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


09 Ağustos 2023 12:50
F41 Anksiyete Bozukluğu, Diğer tanısı eğitimde elenme sebebi mi?

F41 Anksiyete Bozukluğu, Diğer tanısı eğitimde elenme sebebi mi?

Merhabalar. Anksiyete geçmişi ile ilgili eğitimde elenme ihtimali var mıdır acaba? Kardeşim sınav stresi sebebiyle 6 buçuk yıl önce gitmişti ve f41 anksiyete tanısı yazıyor. Şu an staj döneminde fakat detaylı rapor istemişler. Endişe ediyoruz. Bu durumu yaşayan var mı?


Baypar
Şef
09 Ağustos 2023 13:35

Polislik için Psikiyatri bölümü A dilimi aramaktadır.A dilimi ise geçmişinde ve halen psikiyatrik bir rahatsızlık olmaması bulunması halinde belirli kriterlere göre değerlendirme yapılacağı yazılır.

Bu kriterler son tanı ve ilaç geçmişi üzerinden 2 yıl geçmiş olması gerekmektir.

Diğer kriter ise 2 yıl içinde olan tanı için epikriz raporu istenir ve heyet raporu hakem hastane VB şeylerle değerlendirme yapılır.

F41 Anksiyete tanısı B C ve D diliminde yer alır.

Fakat bir üzerinden 2 yıl geçti ise ve kronik nitelik kazanma ihtimali yoksa genel sağlıkta ki uzman psikiyatr A dilimi verecektir.

Fakat kronik nitelik kazanma ihtimali varsa C dilimi yazar ve polisliğe engel teşkil eder.

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