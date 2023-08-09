F41 Anksiyete Bozukluğu, Diğer tanısı eğitimde elenme sebebi mi?

Polislik için Psikiyatri bölümü A dilimi aramaktadır.A dilimi ise geçmişinde ve halen psikiyatrik bir rahatsızlık olmaması bulunması halinde belirli kriterlere göre değerlendirme yapılacağı yazılır.

Bu kriterler son tanı ve ilaç geçmişi üzerinden 2 yıl geçmiş olması gerekmektir.

Diğer kriter ise 2 yıl içinde olan tanı için epikriz raporu istenir ve heyet raporu hakem hastane VB şeylerle değerlendirme yapılır.

F41 Anksiyete tanısı B C ve D diliminde yer alır.

Fakat bir üzerinden 2 yıl geçti ise ve kronik nitelik kazanma ihtimali yoksa genel sağlıkta ki uzman psikiyatr A dilimi verecektir.

Fakat kronik nitelik kazanma ihtimali varsa C dilimi yazar ve polisliğe engel teşkil eder.