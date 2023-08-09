Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ağustos 2023 12:53
2024 Ocak Zammı Taban maaş En Az 15.000 olması gerekiyor.

2024 Ocak Zammı Taban maaş En Az 15.000 olması gerekiyor.

Buna ilaveten en az %50 zam, + en az 5000 buyuk sehir tazkinati, + yilda 4 defa tam maaş ikramiye + fazla mesai ucreri buro işçilerinden yüksek olmalı ve memur gelir vergisinden muaf olmalı.


FoRNoX
Müsteşar Yardımcısı
09 Ağustos 2023 12:58

Gene ilâveten; yol parası, yemek parası, giyim yardımı, kreş yardımı, iş gücü tazminatı, fiili hizmet zammı, yakacak yardımı, gece mesai farkı da verilmeli.


civil_eng06
Şef
09 Ağustos 2023 13:48

gönül ister de rasyonel mehmet bey vermez, verdirmez...

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