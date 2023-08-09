Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Ağustos 2023 12:59
Mazeret tayini
Merhaba arkadaşlar , Eş durumu tayini yaptıktan sonra eğitim tayini yapmak için belirli bir süre şartı var

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