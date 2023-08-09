Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ağustos 2023 14:54
Memur olarak devletimize güvenelim

Ben inanıyorum ki devletimiz ocakta memura yüzde 50'den az zam yapmayacak. Lütfen arkadaşlar devletimize güvenelim. Biz bu devletin memurlarıyız. Siyaset yapmak bizim işimiz değil. Bize düşen devletimize güvenmek. Çünkü bir tane devletimiz var.


impostor
Şef
09 Ağustos 2023 14:57

Bize yüzde 50 yaparsa asgariye 75 yapar, o zaman da bı anlamı kalmaz.


fakir.adam
Şube Müdürü
09 Ağustos 2023 14:58
bende inanıyorum. daha önce hiç bir inancımızı boşa çıkarmadı devled.

Hatft443
Aday Memur
09 Ağustos 2023 15:02

Bir zammı hükümet yapar iki devlete guvenmeyen yok


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
09 Ağustos 2023 15:06

Ben de devletime güveniyorum. Ocakta memuru mağdur etmeyecek.


yellow2578
Memur
09 Ağustos 2023 15:09

valla çokmu güvenelim az mı onuda sen söyle yıllardır güvendikte ne oldu onuda söyle enflasyon farkından başka ne alıcaz veya bugüne kadar ne aldık tatmin edici bunlarıda sen söyle arkadaş yapılan bu kadar zam hayat pahalılığı fakirleşmemiz senin gibi devletle hükümeti karıştıranların eseridir şunuda söylemeden geçmiyeyim devletimize hep güvendik ama devletle hükümeti karıştıranlara hiç güvenmedik.


Anuşirvann
Genel Müdür
09 Ağustos 2023 15:30

Ocakta yüzde 40 45 arası bir zam gelecektir.


Devürürüm
Aday Memur
09 Ağustos 2023 16:10

Senin bunu söylemene gerek yok kardeş, biz devletimize güveniyoruz, siyasi propogandanı başka yerde yap.


JackParker
Memur
09 Ağustos 2023 16:30
Babama güvendim anamı..
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