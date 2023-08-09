KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


09 Ağustos 2023 14:55
vitreolizis polisiğe engel mi?

Polis abilerin bilgisi varsa yardımcı olurlarsa sevinirim halk arasında göz önünde küçük siyah sinek gibi uçan görülmesi diye biliniyor polisliğe engel teşkil eder mi lazerle tedavisi var olsam sorun olur mu çünkü internette retina ameliyatları engel diyor


levelup06
Memur
09 Ağustos 2023 15:20
Retina da iz kalmazsa ameliyat sonrası sıkıntı olmaz.
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