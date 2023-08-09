Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ağustos 2023 14:59
Yalan bilgiler yaymak suçtur

Son birkaç gündür bazı troller kanundaki açık maddelerin ve devletin resmi açıklamaları hilafına buraya girip seyyanen zam artmayacak diye yalan bilgiler yayıyor. Bu konu zaten bizzat meclis plan bütçe komisyonu başkanı tarafından detaylıca açıklandı. Buna rağmen bunlar bile isteye yalan bilgi yayıyorlar. Bu tck 217. maddeye göre suçtur. Herkes bunu bilerek yorumunu yapsın.


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
09 Ağustos 2023 15:03

Ayrıca tüm memurların kanunda açıkça belirtilen bir suçu bildirme yükümlülüğü var.

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