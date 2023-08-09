KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


09 Ağustos 2023 15:03
Türkiye Petrolleri mülakatı hakkında

Bi̇lgi̇si̇ olan var mı ?

Edit : Konu başlığını lütfen küçük harflerle açalım.


jeolojimüh
09 Ağustos 2023 15:07

daha once jeoloji̇ mühendi̇si̇ veya di̇ğer mühendi̇sli̇k alimlari mülakatlarina aktilanlar bi̇lgi̇ verebi̇li̇r mi̇

Edit : Forum içerisinde yazışmaları lütfen küçük harflerle yapalım.


elektrikci501112
Aday Memur
09 Ağustos 2023 15:43
Eem den gireceğim giren arkadaşlardan özelden ya da buradan tavsiye bekliyorum
jeolojimüh, 2 saat önce

daha once jeoloji̇ mühendi̇si̇ veya di̇ğer mühendi̇sli̇k alimlari mülakatlarina aktilanlar bi̇lgi̇ verebi̇li̇r mi̇

Edit : Forum içerisinde yazışmaları lütfen küçük harflerle yapalım.

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