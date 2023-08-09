Hükümetin memura zam teklifi kaç olur?

2024 için 10+7 2025 için 5+5 olur gibi teklif. 2024 ocak zammı dışında 4.5 sene hükumetin dert edeceği bir durum yok zaten.

2024 için 10+7 2025 için 5+5 olur gibi teklif. 2024 ocak zammı dışında 4.5 sene hükumetin dert edeceği bir durum yok zaten.