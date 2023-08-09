Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ağustos 2023 15:05
Hükümetin memura zam teklifi kaç olur?
İlk tahmin benden olsun 2024 10-10 2025 7-7.

Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
09 Ağustos 2023 15:07

2024 için ilk teklif 18+15 olur.


dokuza üç devrekaybı
Aday Memur
09 Ağustos 2023 15:08

Merkez Bankası tahmini 2024 toplam 33


kozmiktarihci
Şef
09 Ağustos 2023 15:10

2024 25+20

2025 15+10


alptug88
Şube Müdürü
09 Ağustos 2023 15:38
2024 için 10+7 2025 için 5+5 olur gibi teklif. 2024 ocak zammı dışında 4.5 sene hükumetin dert edeceği bir durum yok zaten.

mozenalp
Şube Müdürü
09 Ağustos 2023 16:09

İşçiye 15+10+10+10 verdiler. En kötü bu olur. Ama fazlası olacağını düşünüyorum. İşçi maaşlarının memur maaşlarını geçtiğinin farkındadırlar diye umuyorum.


murat_326
Şube Müdürü
09 Ağustos 2023 16:31

Görmeden bir şeye inanmam


JackParker
Memur
09 Ağustos 2023 16:31
Bu hükümetten gelecek herşeyden Allaha sığınırım

ornetorenk
Şef
09 Ağustos 2023 16:36

%3,5 verirler, ezdirmedik derler.

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