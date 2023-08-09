Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Ağustos 2023 15:13
Eş Durumunda Branşımızda Açık Yoksa?
Eşim polis memuru ilçeye ataması yapıldı.İlçede branşımda açık yok norm fazlası olarak gelirsiniz dediler.Bu durumda benim en az bir tercih yapmam gerekiyor mu il genelinde.İl emrine kalınca dilekçe verip ilçeye atanmak için verilen dilekçenin bir süre aralığı var mı eşim başlama yapmadı henüz çünkü.

melcea
Genel Müdür
09 Ağustos 2023 15:37

Ilk asamaya basvuran herkesi kapsar il emri. Acik yoksa zaten tercih yapamazsiniz. Ilce icin dilekce veriliyorsa bunun icin de esinizin atama kararnamesi yeterli olur. Kamuda calistigindan baslangic yapma sarti aranmiyor.

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