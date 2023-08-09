Eş Durumunda Branşımızda Açık Yoksa?

Eşim polis memuru ilçeye ataması yapıldı.İlçede branşımda açık yok norm fazlası olarak gelirsiniz dediler.Bu durumda benim en az bir tercih yapmam gerekiyor mu il genelinde.İl emrine kalınca dilekçe verip ilçeye atanmak için verilen dilekçenin bir süre aralığı var mı eşim başlama yapmadı henüz çünkü.

Eşim polis memuru ilçeye ataması yapıldı.İlçede branşımda açık yok norm fazlası olarak gelirsiniz dediler.Bu durumda benim en az bir tercih yapmam gerekiyor mu il genelinde.İl emrine kalınca dilekçe verip ilçeye atanmak için verilen dilekçenin bir süre aralığı var mı eşim başlama yapmadı henüz çünkü.