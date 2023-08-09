KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


09 Ağustos 2023 15:24
kpss a mı özel sektör mü

merhaba ben ekonomi 2. sınıf öğrencisiyim aynı zamanda aöf'ten yönetim bilişim sistemleri okuyorum. mezun olunca kpss a'ya girmeyi düşünüyordum fakat mülakat vs. olduğu için torpil ihtimalini düşünerek emeklerimin boşa gideceğini düşündüm. sizce kpss a'yı denemeli miyim yoksa kendimi geliştirip özel sektöre mi yonelmeliyim

Çok Yazılan Konular

Yedek subaylık yaparken atanmak666 Sayılı KHK ve Üst Kurul Uzman/Yrd Durumu27 yaştan sonra iyi bi kariyer başlangıcı imkansız mı?Hukuk ve KPSS hk.

Sözlük

Kimlik nedir? 2 Kriyojenik Beden Dondurma 1 uçak kazaları 2 narsist 1 Özgürlük 16 istanbul 1 gluten 1 Baruch Spinoza 2 Ekim 2023 1 Herkes seçtiği hayatın keyfini yaşasın 2

Son Haberler

İnfaz Koruma Memurunun depremden sonra ulaşamadığı oğlunun cenazesi karışmışÜniversite öğrencisi saç boyasından öldü iddiasıUçak biletlerinde tavan fiyata yüzde 65'lik artış4 yaşındaki çocuğun 'istismar şüphelisi dayısı ile aynı evde yaşadığı' iddiasına açıklamaMilli Güvenlik Kurulu toplandı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.