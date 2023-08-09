Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen


09 Ağustos 2023 15:49
Kendim prim yatırabilir miyim ?

İş yeri sahibi degilim ama kendim disardan pirim yatirmak istiyorum. Dışardan kendim pirim yatirabilirmiyim?

Çok Yazılan Konular

ÖzlediğindeGibisinSon heceden kelime bulma oyunuSon iki harften kelime türetmeSon iki harften kelime bulma oyunuKelime OyunuSevimli kelime oyunları bu forumda paylaşılmış.Satılık yalnızlıkÜstteki üye sizce ne düşünüyor?Aşırma olan kelime türetmece oyunu

Sözlük

tek cümlede yalnızlık 2 şu anda dinlenen türkü 1 FİFO YÖNTEMİ 1 anadolu rock 3 Bugün olanlar 5 otobüste pet şişeye hacet gidermek 3 objektif bakış 2 acıtıcı gerçekler 1 Kimlik nedir? 2 çocuk doktorluğu son durum 1

Son Haberler

İnfaz Koruma Memurunun depremden sonra ulaşamadığı oğlunun cenazesi karışmışÜniversite öğrencisi saç boyasından öldü iddiasıUçak biletlerinde tavan fiyata yüzde 65'lik artış4 yaşındaki çocuğun 'istismar şüphelisi dayısı ile aynı evde yaşadığı' iddiasına açıklamaMilli Güvenlik Kurulu toplandı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.