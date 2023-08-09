Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


09 Ağustos 2023 15:50
Kendim prim yatırabilir miyim

İş yeri sahibi degilim ama kendim disardan pirim yatirmak istiyorum. Dışardan kendim pirim yatirabilirmiyim?

Çok Yazılan Konular

SASA - SASA Polyester Sanayi A.Ş

Sözlük

lahmacun 2 Zekasına hayran bırakan kadın 3 Kriyojenik Beden Dondurma 1 sohbet robotları 1 tarhana 1 şampuan 12 Özgürlük 16 Zevki Erteleme Becerisi Testi 1 koltuk örtüsü 2 şu an çalan şarkı 2

Son Haberler

İnfaz Koruma Memurunun depremden sonra ulaşamadığı oğlunun cenazesi karışmışÜniversite öğrencisi saç boyasından öldü iddiasıUçak biletlerinde tavan fiyata yüzde 65'lik artış4 yaşındaki çocuğun 'istismar şüphelisi dayısı ile aynı evde yaşadığı' iddiasına açıklamaMilli Güvenlik Kurulu toplandı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.