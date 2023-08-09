KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Ağustos 2023 16:00
Atama hakkında

Merhabalar. Kpss düşünüyorum. 3.5 yaşında kızım var. Çocukla çalışıp kazanan var mıdır acaba? Nasıl çalıştılar,neler yaptılar bilgi verirseniz çok sevinirim

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