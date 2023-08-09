Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Ağustos 2023 16:49
Sakarya erenlerde iyi bir okul var mi

İyi günler sakarya erenler ilçesinde iyi bir ortaokul var mı emniyete yakin ve civari

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