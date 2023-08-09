Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Ağustos 2023 16:50
Sağlık sigortası
Arkadaşlar merhaba sağlık sigortası yaptıran var mı hangisini seçmeliyiz hangisinden yaptıralım..

PolisTr
Aday Memur
09 Ağustos 2023 17:00
Tamamlayıcı sağlık sigortasını tavsiye ederim fiyatlar daha makul.Poliçe şartlarının geneli aynı.Hastane kapsama ağı bakımından fazla olan şirketi tercih edebilirsin.Sigorta firmalarının sitesinde anlaşmalı kurumlar yazıyor

Ma1ç
Aday Memur
09 Ağustos 2023 19:07
Teşekkürler
PolisTr, 2 saat önce
Tamamlayıcı sağlık sigortasını tavsiye ederim fiyatlar daha makul.Poliçe şartlarının geneli aynı.Hastane kapsama ağı bakımından fazla olan şirketi tercih edebilirsin.Sigorta firmalarının sitesinde anlaşmalı kurumlar yazıyor
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