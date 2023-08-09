Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Ağustos 2023 17:16
Geri hizmete geçiş

11 yıllık MS hastası bir öğretmenim. Geri hizmete geçmeyi istiyorum. Bedenim ve psikolojim beni buna zorluyor. Fakat süreç hakkında sağlıklı bir bilgi sahibi değilim. Bilgi sahibi arkadaşlar yardımcı olabilirse bir ömür duacı olurum.

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