Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Ağustos 2023 17:34
Eğitim durumu tayini

Ortaöğretim tıb sekreterlikten atandım eğitim durumu tayini istiyorum. Herkesin de belirttiği eğitim durumu tayini yapılan bölümlerin herhangi birini yazabilirmiyim . Yoksa üst öğrenim mi olmalı illa. Bilen yardımcı olabilirmi

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