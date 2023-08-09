Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Ağustos 2023 17:51
Eş durumu tayini

9 yıldır bim de çalışıyorum eşimde hemşire olarak 2 yıldır çalışmakta. Çanakkaleye yerleşmek istiyoruz 360 sigorta primimi doldurdm. Sorum şu ben Çanakkale de bir mağazaya geçiş yapsam eşimin tayini için Çanakkalede 2 yıl çalışmam gerekiyor mu?

Bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

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