Memurlar.net Editörüne Alan Değişikliği Haberi Talebi

Kılavuz Ağustos Ayında Açıklanarak Diplomaya Dayalı ve Hizmet Puanı Esas Alınsın

Ülkemizde eğitim-öğretim sektöründe çalışan birçok öğretmen, ikinci üniversite eğitimlerini tamamlayarak farklı bir alanda da uzmanlaşıyor. Ancak bu yıl henüz alan değişikliği kılavuzunun yayımlanmamış olması, birçok öğretmenin beklenti içerisine girmesine sebep oldu.

Özellikle önceki yıllarda ikinci üniversite bitiren öğretmenlerin, diplomaya dayalı alan değişikliğinin hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirildiği hatırlatılıyor. Bu konuda seslerini duyurmaya çalışan öğretmenler, "Yıllarını eğitime vermiş, ikinci bir üniversiteyi bitirerek farklı bir alanda da uzmanlaşmış öğretmenler olarak, hak ettiğimiz değeri görmek istiyoruz." şeklinde duygularını ifade ediyor.

Bazı öğretmenler, konunun eğitim sendikaları ve ilgili birimler tarafından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. Öğretmenler, en kısa süre içinde alan değişikliği kılavuzunun yayımlanmasını ve geçmiş yıllarda olduğu gibi diplomaya dayalı ve hizmet puanı üstünlüğüne göre bir sıralamanın yapılmasını talep ediyor.

Eğitim camiası ve öğretmenler, konunun çözümü için yetkililerin bir an önce adım atmasını bekliyor.