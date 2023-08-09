Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


09 Ağustos 2023 18:59
Doçentlikte Yeni Dönem: İşte yeni kriterler

Yeni kriterler akademide nasıl karşılanacak?

https://www.memurlar.net/haber/1073309/docentlik-basvuru-sartlarinda-degisiklik-yapildi.html

Çok Yazılan Konular

2023 Mart DOÇENTLİK Başvuruları - Sorular, cevaplar, gelişmelerDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriVakıf Üniv.deki Akademisyene Maaş DüzenlemesiDoçentlik Başvurusu Başarısız Olanlar veya Etik İhlal ile Suçlananlar İdari Dava Açmalımı?2022 Ekim Doçentlik BaşvurularıYükseköğretim (YÖK,ÜAK,ÖSYM ve Vakıf-Devlet Üniversiteleri) İşlemleri Hukuki Paylaşım PlatformuAkademik zamMakale Yayınlama Zorunluluğu HkYeni Atanan Araştırma Görevlisi 4 Yıl Sonra Kadroya Geçebilir mi? Yüksek Lisans Ders Saydırma

Sözlük

acıtıcı gerçekler 1 Börteçine 1 yürüyen ego 6 narsist 3 şu an çalan şarkı 2 barbie bebek 3 uçak kazaları 2 ulus baker 1 Özgürlük 16 david parker ray 1

Son Haberler

Cüneyt Çakır, Gürcistan MHK Başkanı oldue-Devlet Kapısı kullanıcılarına uyarı: İki aşamalı girişi aktif hale getirinBorsa günü rekorlarla tamamladıMGK bildirisi: FETÖ ihanet şebekesine mevcudiyet hakkı tanınmayacakDoçentlik başvuru şartlarında değişiklik yapıldı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.