Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Ağustos 2023 19:40
Eş tayini acil yardım

Eşim üniversite hastanesinde asistan doktor. Görev yeri belgesi uzmanlık eğitimine şu tarihte başlamış şu tarihe kadar devam edecektir şeklinde düzenlenmiş. İlçe milli eğitim görev yeri belgesini onaylamamış. Benim gibi olan var mı? Yardımcı olabilecek olan var mı ?

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