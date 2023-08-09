Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Ağustos 2023 19:42
Mazeret Tayini ( Sağlık Durumu, Engellilik, Vasilik durumu)

Merhaba,

Annem %93 engelli tam bağımlı bireydir. Vasilik gerektirir durum bildiri sağlık raporu alıp vasilik davası açtım. Vasiliğimi aldıktan sonra bakanlığa annemin bulunduğu ilçeye tayin dilekçemi göndersem kabul görür mü acaba. Benzer süreçleri yaşayan oldu mu ? Bakanlık kültür ve turizm bu arada.

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