Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


09 Ağustos 2023 19:45
Mazeret Tayini ( Sağlık, engellilik, vasilik)

Merhaba,

Annem %93 engelli tam bağımlı bireydir. Vasilik gerektirir durum bildiri sağlık raporu alıp vasilik davası açtım. Vasiliğimi aldıktan sonra bakanlığa annemin bulunduğu ilçeye tayin dilekçemi göndersem kabul görür mü acaba. Benzer süreçleri yaşayan oldu mu ? Bakanlık kültür ve turizm bu arada.

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