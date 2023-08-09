Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Ağustos 2023 19:55
Mtsk görevli ücreti

Temmuz 2023 ten itibaren 1145 tl olacağı açıklanan görevli ücreti.5 Ağustos 2023 tarihinde aldığım görev sonrası 755 lira yattı.Görev alan arkadaşlar sizler kaç lira aldınız.


Weierstrass
Genel Müdür
09 Ağustos 2023 20:42
bana da 750 tl yatti bugun
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