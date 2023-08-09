Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Ağustos 2023 20:37
Hala şükürcü kaldıysa gelsin. azdaha şükürr devam.

Orman muhafaza memuru önlisans memleketinde 27 bin lira alıyorum der. Size soruyorum. GBT mi yapıyor cezamı yazıyor mobing mi çekiyor. Kira yok kendi memleketi. Alın size polislik. Simdi sende polis olmasaydın diyecekler varsa hiç deyip beddua almasınlar. Polise acil ek tazminant gerekli. Yatarak benle aynı maası alanlar var. Bende yok sorgu yok ceza yok devriye.

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