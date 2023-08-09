Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Ağustos 2023 21:01
İkinci Bölgede Göreve Geç Başlayanlar

Arkadaşlar ben eş durumundan dolayı 15 aralık 2022 de batı ilinden ilişik keserek 2 ocak 2023 te İki yıllık 2. bölgede başlama yaptım. Genelgede 1 Ocak ve sonraki bir tarihte İkinci Bölge hizmetini tamamlayarak dönüşü hak edenlerin atamaları içinde bulunulan yılın genel atama döneminde yapılır.

Bu hesaplamalarda personelin eski görev yerinden ilişik kesme tarihi esas alınır ve mehil müddeti yeni atanılan yerin hizmet süresine dâhil edilir.

2024 ATAMA DÖNEMİNDE TERCİH YAPABİLİR MİYİM?

NOT:15 EKİMDEN SONRA BAŞLAYANLAR BAŞLAMA TARİHİNİ BEKLİYOR.

ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.

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