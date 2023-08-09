Arkadaşlar kardeşim de ben de bu sene pmyo için mülakatlara gireceğiz. Allah'ın izniyle kazanırsak da biliyorsunuz genel sağlık var intibakta. Sorun şu ki kardeşimin e-nabız'ında daha önceden girilmiş (3-4 kez) astım tanısı var. Şu anda herhangi bir rahatsızlık hissetmiyor, ilaç da kullanmıyor. Akciğer filmi normal, sft'sine baktırdık geçen hafta o da normal. Buradaki sorum şu, orada doktor kontrol ederken film ve sft normal çıkmasına rağmen eski astım tanılarından dolayı problem çıkar mı? Okulun 5.-6. ayında bile elenenler varmış sağlıktan dolayı. Bu durum bizi çok korkutuyor. Bilgisi olanlar yanıtlarsa seviniriz.