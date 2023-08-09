Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


09 Ağustos 2023 21:34
Bilgisi olan var mı?

Selam arkadaşlar bugün eş durumundan ilk aşamaya baş vurdum . Eşim öğretmen İlker arası yer değiştirmeye bağlı olarak tayini yapıldı sorum şu büyük şehir için soruyorum mazeretin oluştuğu il aydın ilçe karpuzlu yazıyor ben tercih edecek bir yer bulamazsam il emrine mi ilçe emrine mi atanırım. Küçük çocuğum var merkezde evde tutacağız annem bakacak bir de liseye giden bir çocuğum var şimdi beni ilçe emrine verirlerse ciddi sıkıntı yaşarız ilçe uzak bir ilçe çünkü bilgisi olan varsa yardımcı olursa çok sevinirim

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