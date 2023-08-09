KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


09 Ağustos 2023 21:43
Pomem Kaval Kemiği Ağrısı Olanlar İçin

Arkadaşlar parkur hazırlık süreci boyunca kaval kemiği ağrısı çekip de bu ağrıdan *tamamen" kurtulan hiç oldu mu?

Çok Yazılan Konular

31. Dönem ne zaman olur tahmini?PMYO 22. dönem ilan hakkında2022 PMYO erkek kaç puan ile kapattiF41 Anksiyete Bozukluğu, Diğer tanısı eğitimde elenme sebebi mi?vitreolizis polisiğe engel mi?PMYO yanık iziPmyo-pomem

Sözlük

Kimlik nedir? 2 şu an çalan şarkı 2 Herkes seçtiği hayatın keyfini yaşasın 3 lahmacun 2 sosyal medya paylaşımlarından kişilik analizi 4 Börteçine 1 anadolu rock 1 Sözlük yazarlarına bazen saçmalama izni verilmesi talebi 2 kadının beyanı esastır 5 tek cümlede yalnızlık 2

Son Haberler

Rusya, temsilcilik ofisiyle ilgili KKTC ile temasa geçtiCumhurbaşkanlığı uyardı: e-Devlet'e girenler dikkat!Öğretmenlere 2. il dışı hakkı tanınacakBakan Koca TMO patlamasında yaralananların son durumunu açıkladıEşini ve iki polis memurunu yaralayan şahıs tutuklandı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.