Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Ağustos 2023 21:52
11 inde ilişik kesersek maaş yatar mı?
İlişiği ne zaman kesersek maaş yatmıyor 11 inde kessek maaş yatar mı her ilde aynı mıdır tarihler?

Fipol448036
Aday Memur
09 Ağustos 2023 22:08
Maaş evraklarının son teslimi ayın 10 udur.yani alabilirsin
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